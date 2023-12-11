سيكو فوفانا يُسجل الهدف الأول لـ النصر وجونيور يرد بالتعادل لـ الشباب تشكيل مباراة الشباب ضد النصر تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء ولي العهد يلتقي برئيس اللجنة الأولمبية الدولية زيارة لـ 53 طالبة من 19 جامعة محلية وخليجية لجامعة الأميرة نورة تشكيلات بصرية مميزة في ختام مهرجان فن الجداريات تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مكة المكرمة وبعض محافظاتها الهلال يُمطر شباك التعاون بثلاثية ويعبر لنصف نهائي كأس الملك مدرب الاتحاد: طريقة واحدة أنقذت اللاعبين من الإصابة وجاهزون للمونديال إصابتان في حادث تصادم على طريق شرما والإسعاف الجوي يتدخل
كشف المدربان، الكرواتي إيجور بيسكان والبرتغالي لويس كاسترو تشكيلة مباراة الشباب ضد النصر، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاء تشكيل نادي الشباب مكونًا من: “كيم سيونج جو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، ماجد كنبة، حسين القحطاني، فهد المولد، كارلوس جونيور، يانيك كاراسكو، عبدالله رديف”.
أما تشكيل النصر فجاء مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، أيمن يحيى، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
وكان ناديا الخليج والهلال عبر لنصف نهائي كأس الملك، حيث فاز الخليج على أبها بنتيجة 2- 1، وتأهل الهلال على حساب التعاون بنتيجة 3- 0.