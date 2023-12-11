تشكيل مباراة الشباب ضد النصر

كشف المدربان، الكرواتي إيجور بيسكان والبرتغالي لويس كاسترو تشكيلة مباراة الشباب ضد النصر، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشباب ضد النصر

وجاء تشكيل نادي الشباب مكونًا من: “كيم سيونج جو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، ماجد كنبة، حسين القحطاني، فهد المولد، كارلوس جونيور، يانيك كاراسكو، عبدالله رديف”.

أما تشكيل النصر فجاء مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، أيمن يحيى، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

وكان ناديا الخليج والهلال عبر لنصف نهائي كأس الملك، حيث فاز الخليج على أبها بنتيجة 2- 1، وتأهل الهلال على حساب التعاون بنتيجة 3- 0.