تشكيل مباراة ليفربول ضد آرسنال

كشف المدربان، الألماني يورجن كلوب الإسباني ميكيل أرتيتا تشكيلة مباراة ليفربول ضد آرسنال وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول ضد آرسنال

وجاء تشكيل ليفربول مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، إيندو، فان دايك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، صلاح، جونز، جاكبو، تسيميكاس، ألكسندر أرنولد”.

أما تشكيل آرسنال الضيف فجاء مكونًا من: “رايا، بن وايت، صاليبا، جابرييل، زينتشينكو، ديكلان رايس، هافرتز، أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، جابرييل جيسوس”.

وكانت مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بتعادل أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وفي مواجهات اليوم، فاز وست هام على مان يونايتد بثنائية دون رد، وفاز بيرنلي على فولهام بثنائية دون رد، وفاز توتنهام هوتسبير على إيفرتون بثنائية لهدف، وفاز بورنموث على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفاز لوتون تاون على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.