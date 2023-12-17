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تشكيل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
تشكيل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الألماني يورجن كلوب والهولندي إريك تين هاج تشكيلة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد مان يونايتد

وجاء تشكيل ليفربول صاحب الأرض مكونًا من: “أليسون بيكر، إيندو، فان دايك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، نونيز، صلاح، تسيميكاس، أرنولد، جرافينبيرك”.

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أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: ” أونانا، سفيان أمرابط، هويلاند، جاراناتشو، فاران، دالوت، أنتوني، شو، إيفانز، ماينو، مكتوميناي”.

تشكيل مانشستر يونايتد

وكانت مباريات الجولة الـ 17 انطلقت بداية من أول أمس، بفوز توتنهام هوتسبير على نوتنغهام فورست بثنائية دون رد، بينما في مباريات أمس، فاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، وتعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2، وفاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بثلاثية دون رد بينما تم إيقاف مباراة بورنموث ولوتون تاون، وفاز إيفرتون على بيرنلي بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز آرسنال على برايتون بثنائية دون رد، وفاز وست هام يونايتد على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وفاز أستون فيلا على برينتفورد بثنائية لهدف.

بينما تختتم مباريات الجولة الـ 17 اليوم، بلقاء بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

تشكيل ليفربول

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