تشكيل مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي آلية دفع تكلفة الاستقدام عبر مساند أزمة لـ النصر قبل مواجهة الرياض قائمة مانشستر سيتي لـ كأس العالم للأندية 2023 إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بتعليم القصيم قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي جماهير الأهلي تدعم ضمك ضد الاتحاد بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا
كشف المدربان، الهولندي إريك تين هاج والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تشكيلة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مان يونايتد صاحب الأرض مكونًا من: “أونانا، لينديلوف، سفيان أمرابط، هاري ماجواير، برونو فيرنانديز، هويلاند، جاراناتشو، دالوت، أنتوني، شو، مكتوميناي”.
وجاء تشكيل تشيلسي مكونًا من: “سانشيز، ديساسي، تياجو سيلفا، كولويل، كوكوريلا، كايسيدو، إينزو، بالمر، ستيرلينج، مودريك، جاكسون”.