تشكيل مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي

كشف المدربان، الهولندي إريك تين هاج والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تشكيلة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

مان يونايتد ضد تشيلسي

وجاء تشكيل مان يونايتد صاحب الأرض مكونًا من: “أونانا، لينديلوف، سفيان أمرابط، هاري ماجواير، برونو فيرنانديز، هويلاند، جاراناتشو، دالوت، أنتوني، شو، مكتوميناي”.

وجاء تشكيل تشيلسي مكونًا من: “سانشيز، ديساسي، تياجو سيلفا، كولويل، كوكوريلا، كايسيدو، إينزو، بالمر، ستيرلينج، مودريك، جاكسون”.