تشكيل نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي

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كشف المدربان، الإسباني بيب جوارديولا والبرازيلي فيرناندو دينيز تشكيلة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية 2023.
وجاء تشكيل السيتي مكونًا من: “إيدرسون، ووكر، ستونز، دياز، ناثان آكي، رودريجو، لويس، بيرناردو سيلفا، فودين، جريليش، ألفاريز”.
أما تشكيل فلومينينسي فجاء مكونًا من: “فابيو، صموائيل كزافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو، أندريـ مارتينيلي، باولو هنريك جانسو، جون أرياس، كينو، جيرمان كانو”.