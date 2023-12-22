تشكيل نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي

كشف المدربان، الإسباني بيب جوارديولا والبرازيلي فيرناندو دينيز تشكيلة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية 2023.

نهائي كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل السيتي مكونًا من: “إيدرسون، ووكر، ستونز، دياز، ناثان آكي، رودريجو، لويس، بيرناردو سيلفا، فودين، جريليش، ألفاريز”.

أما تشكيل فلومينينسي فجاء مكونًا من: “فابيو، صموائيل كزافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو، أندريـ مارتينيلي، باولو هنريك جانسو، جون أرياس، كينو، جيرمان كانو”.