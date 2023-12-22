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تشكيل نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
تشكيل نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الإسباني بيب جوارديولا والبرازيلي فيرناندو دينيز تشكيلة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية 2023.

نهائي كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل السيتي مكونًا من: “إيدرسون، ووكر، ستونز، دياز، ناثان آكي، رودريجو، لويس، بيرناردو سيلفا، فودين، جريليش، ألفاريز”.

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أما تشكيل فلومينينسي فجاء مكونًا من: “فابيو، صموائيل كزافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو، أندريـ مارتينيلي، باولو هنريك جانسو، جون أرياس، كينو، جيرمان كانو”.

تشكيل مانشستر سيتي

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