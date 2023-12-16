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في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في شيفيلد يونايتد

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
تشيلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في شيفيلد يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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استعاد الفريق الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من عمر المسابقة.

تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد 

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل البلوز هدفين عبر كل من كول بالمر ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين الـ 54 والـ62.

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وبعد فوز البلوز أصبح رصيده 22 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط في المركز الـ 20 والأخير.

تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد

وكانت مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز توتنهام هوتسبير على فريق نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0.

وفي اليوم، فاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، وتعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2، وفاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بثلاثية دون رد، وتم تأجيل مباراة بورنموث ضد لوتون تاون بينما تقام حاليًا مباراة إيفرتون وبيرنلي.

وفي الغد، تُقام مواجهات ” آرسنال ضد برايتون”، ” وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون”، ” برينتفورد ضد أستون فيلا” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”.

تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد

 

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