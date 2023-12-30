تشيلسي يهزم لوتون تاون بشق الأنفس

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي فوزًا صعبًا على مضيفه لوتون تاون بنتيجة 3-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل البلوز، هدفين في الشوط الأول عبر كل من كول بالمير وتوني مادويكي في الدقيقتين الـ 12 والـ37.
وفي الشوط الثاني، أضاف البلوز الهدف الثالث عبر اللاعب بالمير في الدقيقة الـ70.
ونجح فريق لوتون في إحراز ثنائية عبر كل من روس باركلي وأديبايوه في الدقيقتين الـ 81 والـ 87.
وبعد المباراة، أصبح رصيد البلوز 28 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 15 نقطة في المركز الـ18.