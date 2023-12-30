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في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي

تشيلسي يهزم لوتون تاون بشق الأنفس

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
تشيلسي يهزم لوتون تاون بشق الأنفس
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي فوزًا صعبًا على مضيفه لوتون تاون بنتيجة 3-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لوتون تاون ضد تشيلسي

وسجل البلوز، هدفين في الشوط الأول عبر كل من كول بالمير وتوني مادويكي في الدقيقتين الـ 12 والـ37.

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وفي الشوط الثاني، أضاف البلوز الهدف الثالث عبر اللاعب بالمير في الدقيقة الـ70.

تشيلسي ضد لوتون تاون

ونجح فريق لوتون في إحراز ثنائية عبر كل من روس باركلي وأديبايوه في الدقيقتين الـ 81 والـ 87.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البلوز 28 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 15 نقطة في المركز الـ18.

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