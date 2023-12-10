تشيلسي يواصل السقوط بالخسارة أمام إيفرتون

واصل الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي سقوطه ونتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي وذلك بعد الخسارة اليوم أمام فريق إيفرتون بنتيجة هدفين دون رد وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ16 من عمر المسابقة.

إيفرتون ضد تشيلسي

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل الفرنسي عبدالله دوكوري الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة الـ55، ثم أضاف إيفرتون الهدف الثاني عبر اللاعب الإنجليزي ليويس دوبين في الدقيقة الـ 90.

وبعد المباراة، أصبح رصيد إيفرتون 13 نقطة في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز الـ 12.

الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس السبت، بفوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2-1.

وفاز شيفيلد يونايتد على برينتفورد بهدف دون رد، وفاز بورنموث على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل وولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست بهدف لكل فريق، وتعادل برايتون مع بيرنلي بهدف لكل فريق، وفاز أستون فيلا على آرسنال بهدف دون رد.

وفي اليوم، فاز إيفرتون على تشيلسي بنتيجة 2-0، وفاز فولهام على وست هام يونايتد بخماسية دون رد، وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون بنتيجة 2-1، بينما تُختتم مواجهات الجولة الـ 16 اليوم بلقاء بين توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.