Icon

تصرف مرعب من دجاج تحرك للطعام وتوقف فجأة باتجاه واحد! Icon إغلاق حديقة الأمير ماجد في جدة مؤقتًا Icon أسعار النفط تنخفض بعد اجتماع أوبك+ Icon 73 % من مساحة السعودية مراعٍ Icon العمل التطوعي يوفر للسعودية أكثر من 900 مليون ريال Icon جماهير الأهلي بعد السداسية: حضرت الروح ونطمح في الأفضل Icon الاتحاد يستعيد توازنه في دوري روشن برباعية ضد الخليج Icon النادي الأهلي يُنهي عقدة أبها Icon بدء تطبيق المرحلة الأولى من توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًّا Icon أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك في التأمينات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم

تصرف مرعب من دجاج تحرك للطعام وتوقف فجأة باتجاه واحد!

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
تصرف مرعب من دجاج تحرك للطعام وتوقف فجأة باتجاه واحد!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظاهرة غريبة تعرضت لها سيدة ووثقتها على “تيك توك”، حيث توجهت إلى الحديقة لإطعام خمس دجاجات تملكها.

وبعد أن نثرت الطعام لهن، وفيما كن يركضن للالتقاط الحبات المتناثرة، توقفن فجأة عن الحركة في نفس التوقيت وتجمدن وهن ينظرن في اتجاه واحد وكأنهن شاهدن شبحًا.

قد يهمّك أيضاً
لحوم البقر والضأن تعزز المناعة وتحارب السرطان

لحوم البقر والضأن تعزز المناعة وتحارب السرطان

إنفاذ يسند 40 مزادًا لبيع وتصفية أكثر من 240 عقارًا في السعودية

إنفاذ يسند 40 مزادًا لبيع وتصفية أكثر من 240 عقارًا في السعودية

شعور بالخوف

السيدة لم تُعِرْ بداية الأمر أهمية، ولكن مع مرور الوقت بدأت تشعر بالخوف وراحت تصرخ وتحاول أن تلفت انتباه الدجاج. لم تصدق السيدة التي تدعى أنطوانيت ما تراه عيناها، وظلت تتساءل عن سبب تجمد الطيور في الوقت المناسب.

صرخت أكثر من مرة: “هيا يا دجاج كلوا”، لكن أحدًا لم يتحرك، وعندما صرخت “nick”، بدأ الدجاج بالركض مرة أخرى وكأن شيئًا لم يحدث، مما جعلها في حالة ذهول.

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو لتحليل سبب تصرف الدجاج بهذه الطريقة.

وقال أحدهم: إن تجمد الدجاج كان بسبب الخوف، وتحديدًا من الصقور. وقال: إذا شعر الدجاج بوجود حيوانات مفترسة مثل الصقور، سيتوقف عن الحركة من أجل الحماية.

@brianna_antionette

What in the world happened to the chickens🤯😵‍💫🫨 #viral #fyp

♬ original sound – ✨BRI✨

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روبيرتو مانشيني: لا نضمن شيئًا في كرة القدم ونحترم منتخب الأردن
الرياضة

روبيرتو مانشيني: لا نضمن شيئًا في كرة...

الرياضة
تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة
أخبار رئيسية

تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة

أخبار رئيسية
لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد...

السعودية اليوم
سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل ضد النصر
الرياضة

سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل
السعودية اليوم

تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي
الرياضة

كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد...

الرياضة
سببان يحفزان جيسوس لحسم الديربي أمام النصر
الرياضة

سببان يحفزان جيسوس لحسم الديربي أمام النصر

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه