تصرف مرعب من دجاج تحرك للطعام وتوقف فجأة باتجاه واحد!

ظاهرة غريبة تعرضت لها سيدة ووثقتها على “تيك توك”، حيث توجهت إلى الحديقة لإطعام خمس دجاجات تملكها.

وبعد أن نثرت الطعام لهن، وفيما كن يركضن للالتقاط الحبات المتناثرة، توقفن فجأة عن الحركة في نفس التوقيت وتجمدن وهن ينظرن في اتجاه واحد وكأنهن شاهدن شبحًا.

شعور بالخوف

السيدة لم تُعِرْ بداية الأمر أهمية، ولكن مع مرور الوقت بدأت تشعر بالخوف وراحت تصرخ وتحاول أن تلفت انتباه الدجاج. لم تصدق السيدة التي تدعى أنطوانيت ما تراه عيناها، وظلت تتساءل عن سبب تجمد الطيور في الوقت المناسب.

صرخت أكثر من مرة: “هيا يا دجاج كلوا”، لكن أحدًا لم يتحرك، وعندما صرخت “nick”، بدأ الدجاج بالركض مرة أخرى وكأن شيئًا لم يحدث، مما جعلها في حالة ذهول.

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو لتحليل سبب تصرف الدجاج بهذه الطريقة.

وقال أحدهم: إن تجمد الدجاج كان بسبب الخوف، وتحديدًا من الصقور. وقال: إذا شعر الدجاج بوجود حيوانات مفترسة مثل الصقور، سيتوقف عن الحركة من أجل الحماية.