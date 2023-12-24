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بعد استمرار استبعاده عن الفريق

تصريحات غاياردو تبرئ سانتو من أزمة عبدالرحمن العبود!

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
تصريحات غاياردو تبرئ سانتو من أزمة عبدالرحمن العبود!
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، تفاصيل أزمة استبعاد عبدالرحمن العبود، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الماضية.

أزمة عبدالرحمن العبود وسانتو

وسبق أن استبعد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، عبدالرحمن العبود؛ وأخرجه من حساباته، وأبلغ الإدارة بعدم حاجاته إلى خدماته بعد نهاية الموسم الماضي، وذلك بسبب عدم التزامه.

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وتعرض سانتو لانتقادات كبيرة من النقاد الرياضيين والجماهير، التي أشادت بإمكانيات العبود، بل إنه كان من أسباب إقالة المدرب البرتغالي، وعاد إلى التدريبات الجماعية بعد رحيله.

نونو سانتو وعبدالرحمن العبود
سانتو والعبود

غاياردو يستبعد العبود

وأثار غاياردو حالة من الجدل الكبير، بعدما قرر هو الآخر استبعاد العبود، ولم يُشارك في مباراتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية، ومباراة الرائد في دوري روشن.

عبدالرحمن العبود
العبود

وصرح غاياردو بعد مباراة الرائد بالأمس، قائلًا: “استبعاد عبدالرحمن العبود قرار داخلي يخص النادي وتم بالتنسيق مع الإدارة، النادي كمؤسسة هو من يتولى الإعلان عن هذا القرار”.

وأضاف: “احترامًا لعقد العبود مع الاتحاد واحترامًا للاحترافية يتدرب معي حتى الآن لحين تحديد مصيره، ومن الآن وحتى الميركاتو الشتوي أنا كمدرب سأتعامل مع اللاعبين الذين لديهم الرغبة والتحمل في التدريب وتحمل الضغوط والعمل الشاق”.

عبدالرحمن العبود
العبود – المصدر @ittihad

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