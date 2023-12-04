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تصويبة ميشايل تمنح الهلال التقدم ضد نساجي بالشوط الأول

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
تصويبة ميشايل تمنح الهلال التقدم ضد نساجي بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة نساجي الإيراني متفوقًا بهدف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسدد ميشايل كرة قوية في الدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول ونجح في إخراجها مدافع نساجي من الشباك لكن الحكم قرر احتساب الهدف بعد تجاوز الكرة لخط المرمى، لتشير النتيجة إلى تقدم أزرق الرياض بهدف دون رد.

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وقبل انطلاق المباراة، يحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، حيث ضمن التأهل للدور الـ16 في البطولة الآسيوية، بينما يتواجد فريق نساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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