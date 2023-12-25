تضاعف الاستخدام العالمي للعملة الصينية عقب الاتفاق التاريخي مع السعودية

ارتفع اليوان الصيني ليصبح رابع أكثر العملات نشاطًا للمدفوعات العالمية من حيث القيمة في نوفمبر 2023، وفقًا لأحدث بيانات المعاملات التي جمعتها خدمة الرسائل المالية العالمية “سويفت”.

الاتفاق التاريخي بين الصين والسعودية

وأكد صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، أنه تضاعف استخدام العملة الصينية بعد الاتفاق التاريخي بين السعودية والصين الذي يسمح بقبول التداول بين البلدين بالعملة الصينية، وأنه لدى الرئيس الصيني شي طموحات لتحدي الهيمنة العالمية للدولار وتتمثل إحدى الطرق للقيام بذلك في البدء في تداول النفط والغاز بالرنمينبي.

ووقعت الصين والمملكة العربية السعودية اتفاقية لإنشاء خط مبادلة عملات بقيمة 50 مليار يوان، وتعني الصفقة التاريخية أن المملكة العربية السعودية تتمتع بحرية الوصول إلى إمدادات العملة الصينية بسعر صرف محدد، والعكس صحيح بالنسبة لبكين والريال السعودي.

رابع أكثر العملات نشاطًا للمدفوعات

تقول أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكسيس وزميلة بارزة في مركز الأبحاث الأوروبي بروغل: “إنها في الغالب إشارة إلى أن السعودية مستعدة لاستخدام الرنمينبي”، بحسب تصريحات لـ ديلي تليجراف.

وأضافت: “لكن عدد المعاملات التي تنطوي على الرنمينبي آخذ في الارتفاع بسرعة مذهلة. وفي السنوات الثلاث الماضية، تضاعف الاستخدام العالمي للعملة الصينية في تمويل التجارة ثلاث مرات. وفي سبتمبر/ أيلول، تجاوزت اليورو باعتبارها العملة الثانية الأكثر استخدامًا في التجارة العالمية”.

الرنمينبي سيتحدى الدولار

وتُظهِر البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني أن استخدام البنوك المركزية لخطوط المقايضة الصينية على مستوى العالم قد تضاعف أربع مرات تقريبًا منذ عام 2020. يقول فيليس بابادافيد، كبير مستشاري الأبحاث في آسيا هاوس: “إنها تحقق مكاسب هائلة في حصة تمويل التجارة، وفي استخدامها كعملة احتياطية”.

ولا تزال الحصة الإجمالية لاستخدام العملة الصينية منخفض، ولكن مسارها سريع للغاية. وفي غضون عدة عقود من الزمن، من الممكن أن يتمكن الرنمينبي من تحدي الدولار، كما تقول جوليا جورول هالر، المحاضرة بالعلاقات الدولية في جامعة فرايبورج.

وفي المستقبل القريب قد تتمكن الصين من حماية أمن الطاقة لديها مع تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة. ويقول كريستوفر فاسالو، الباحث في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات المجتمع الآسيوي: “إذا أرادت الصين أن تدفع للسعودية مقابل كمية معينة من واردات النفط، فيمكنها استخدام عملتها”، وفق تصريحاته لـ ديلي تليجراف.