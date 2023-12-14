تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأخدود ضد الطائي، في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مباراة الأخدود ضد الطائي

وبدأت مباراة الأخدود ضد الطائي المقامة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتصدى معتز البقعاوي لفرصة خطيرة من لياندر تاوامبا عند الدقيقة الرابعة.

وأطلق غودوين تسديدة قوية، وواصل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، البقعاوي التألق وتصدى لها بنجاح عند الدقيقة 18، وكاد الأخدود أن يهز الشباك عند الدقيقة 28، ولكن إبراهيم النخلي أبعدها من أمام المرمى.

واستمرت المحاولات، وظهر أصحاب الأرض بشكل أفضل، إلا أن تألق الدفاع وحارس المرمى، حرم اللاعبين من هز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأخدود ضد الطائي بالتعادل.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.