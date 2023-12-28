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ضمن منافسات الجولة الـ19

تعادل الرياض ضد ضمك في الشوط الأول

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٦ مساءً
تعادل الرياض ضد ضمك في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرياض ضد ضمك، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي.

تعادل الرياض ضد ضمك

وبدأت مباراة الرياض ضد ضمك المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بشكل سريع، وظهر فارس الجنوب بشكل أفضل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة.

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الرياض ضد ضمك
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ونجح فارس الجنوب في هز الشباك عند الدقيقة 21، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتستمر المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل الرياض ضد ضمك.

الرياض ضد ضمك
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى ضمك لتحقيق الفوز، ومواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي.

الرياض ضد ضمك
جانب من المباراة – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

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