تعادل الرياض ضد ضمك في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرياض ضد ضمك، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي.

تعادل الرياض ضد ضمك

وبدأت مباراة الرياض ضد ضمك المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بشكل سريع، وظهر فارس الجنوب بشكل أفضل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة.

ونجح فارس الجنوب في هز الشباك عند الدقيقة 21، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتستمر المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل الرياض ضد ضمك.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى ضمك لتحقيق الفوز، ومواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.