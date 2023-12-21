تعادل ضمك والطائي سلبيًّا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك والطائي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

ضمك والطائي يتعادلان

وبدأت مباراة ضمك والطائي المقامة على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض بقوة، وكاد أن يهزوا الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط، إلا أن العارضة تصدت للكرة.

واستمرت المحاولات لتسجيل الهدف الأول، وسط سيطرة للفريق صاحب الأرض، حيث قدم مستوى مميزًا، كما حظي بدعم جماهيري كبير، إلا أن المحاولات لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ضمك والطائي.

ومن المتوقع أن يسعى ضمك الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في هز الشباك ومواصلة انتصاراته، فيما سيضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، حيث يسعى لاستعادة توازنه في دوري روشن، وحصد الثلاث نقاط.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الطائي الذي يقع في المركز الـ13.