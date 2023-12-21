تعادل ضمك والطائي سلبيًّا بالشوط الأول

تعادل ضمك والطائي سلبيًّا بالشوط الأول الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء بهدفين الحجر سابع العروض في مهرجان الرياض للمسرح طوارئ في أوروبا بسبب بيا مشروعات نيوم في 2023 تبهر العالم بأحدث الوجهات السياحية الفاخرة الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل فلسطين وإسرائيل ليفاندوفسكي يُغضب تشافي وزارة الصحة تعلن عن وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير الهلال يستهدف الفوز الـ11 تواليًا السديس يتبنى مقترحات مدرسي الحرم المكي: أنتم صناع قصص النجاح
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك والطائي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.
وبدأت مباراة ضمك والطائي المقامة على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض بقوة، وكاد أن يهزوا الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط، إلا أن العارضة تصدت للكرة.
واستمرت المحاولات لتسجيل الهدف الأول، وسط سيطرة للفريق صاحب الأرض، حيث قدم مستوى مميزًا، كما حظي بدعم جماهيري كبير، إلا أن المحاولات لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ضمك والطائي.
ومن المتوقع أن يسعى ضمك الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في هز الشباك ومواصلة انتصاراته، فيما سيضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، حيث يسعى لاستعادة توازنه في دوري روشن، وحصد الثلاث نقاط.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الطائي الذي يقع في المركز الـ13.