تعاون شاموسكا يخطف الأنظار بدوري روشن

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا مع المدير الفني البرازيلي بريكيلس شاموسكا، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق التعاون مع شاموسكا

ولم يفقد التعاون مع شاموسكا أي نقطة منذ الجولة الخامسة عشرة بدوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية، وسجل 8 أهداف، واهتزت شباكه مرتين فقط.

وقاد شاموسكا الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحقيق انتصارين خارج ملعبه ضد الاتفاق بثنائية نظيفة، وأمام الشباب بهدفين مقابل هدف، ونجح في تحقيق فوز عرض على حساب الفيحاء بنتيجة 4\1.

التعاون يستعد لمواجهة الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم السبت المقبل، على استاد نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز السابع برصيد 34 نقطة.