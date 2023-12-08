تعثر المتأهلين لكأس العالم للأندية يقلق الأهلي ضد بلوزداد

تعثرت الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، في آخر ظهور لها قبل انطلاق منافسات البطولة العالمية؛ باستثناء الأهلي المصري الذي يستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري اليوم.

تعثر المشاركين بكأس العالم للأندية

ولم تنجح الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية في الظهور بشكل مميز بآخر مبارياتها قبل المونديال، حيث تعرض مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا لخسارة بهدف نظيف ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وتلقى أوراوا الياباني المتوج بدوري أبطال آسيا، خسارة بنتيجة 2\1 ضد هانوي الفيتنامي، ليودع البطولة القارية من مرحلة المجموعات، وخسر فلومينينسي بطل كأس ليبرتادوريس ضد جريميو بنتيجة 3\2 في الدوري البرازيلي.

ولم يكن كلوب ليون بطل أمريكا الشمالية بأفضل حال من بقية الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث خسر ضد كلوب أمريكا بهدفين في الدوري المكسيكي، وهُزم أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضد ويلينجتون بـ3\2 في كأس نيوزيلندا.

كما تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بطل دوري روشن وممثل السعودية في مونديال الأندية، خسارة قاسية ضد ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في تجنب مصير المشاركين بكأس العالم للأندية، عندما يُلاقي شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.