تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي قرارًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك دعمًا لمنشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، مما يسهم بشكل إيجابي على استقرارها ونموها وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة.

تحسين بيئة سوق العمل

وقالت الوزارة إن هذه التعديلات تستهدف تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملائمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص ويأتي ذلك استمرارًا لسعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

مخالفات نظام العمل

وتتضمن اللائحة الجديدة غرامات وعقوبات تصل 10 آلاف ريال في حال قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير كذلك وصلت غرامة توظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين إلى 8 آلاف ريال بينما تصل غرامة عدم الالتزام بنسب التوطين للمهن والأنشطة الصادر لها قرارات وزارية إلى 8 آلاف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.

ويمكن الاطلاع على اللائحة من هنا