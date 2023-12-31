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تعرف على أعطال السيارات في الشتاء وطرق تفاديها

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
تعرف على أعطال السيارات في الشتاء وطرق تفاديها
المواطن - فريق التحرير

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يعاني بعض قائدي المركبات من مشاكل أعطال السيارات في الشتاء، لاسيما في الصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة.

ومن أشهر أعطال السيارات الشائعة في فصل الشتاء، توقف المحرك عن العمل وتلف البطارية، ويمكن تفادي هذه الأضرار من خلال بعض الإجراءات كما هو موضح أدناه:

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أعطال السيارات في الشتاء

1- مشاكل البطارية

كفاءة البطارية تقل عند انخفاض درجات الحرارة مما يجعلها غير قادرة على إنتاج الطاقة للسيارة أحياناً، أما في معظم السيارات الكهربائية فـ يقل مدى القيادة بشكل كبير نتيجةً للعوامل الجوية الصعبة.

2- ضغط الإطارات

قد ينكمش الهواء داخل الإطارات بفعل البرودة، مما يقلل من الضغط ويجعل عملية القيادة خطرة؛ بسبب زيادة الاحتكاك وبالتالي انفجار الإطار.

3- تجمد أو لزوجة السوائل

الأجواء الباردة تتسبب في تجمد أو زيادة لزوجة السوائل الموجودة في المحرك، مثل: زيت ناقل الحركة، زيت المكابح، ماء الرديتر، مما يسبب مشاكل في سرعة تجاوب السيارة عند التشغيل.

4- صدأ بعض الأجزاء

فرصة تكون الجليد أو البرد في الشتاء عالية, وفي حالة تسرب جزء منه إلى المحرك ويؤدي إلى صدأ بعض الأجزاء فيه، كما أن سطح السيارة قد يتعرض للتآكل بسبب الأمطار والصقيع.

تفادي أعطال السيارة في الشتاء

1. التحقق من عمر البطارية:

حيث يؤثر الطقس على عمرها، كما يمكن تغليف البطارية بغطاء مخصص لتدفئتها.

2. فحص ضغط الإطارات:

حيث ينصح باستبدالها إذا وصلت سماكته إلى 1.6 ملم في الظروف الجوية الطبيعية، و 3 ملم خلال الظروف الجوية القاسية.

3. اختيار زيت المحرك المناسب:

يُنصح بـ ألا يكون مستوى زيت المحرك في فصل الشتاء منخفضاً بنسبة كبيرة، مع اختيار زيت متوسط الكثافة ومناسب لنوع السيارة، وستجد كافة تعليمات اختيار الزيت الأنسب في دليل المالك المرفق مع السيارة.

4. التأكد من سلامة مساحات الزجاج:

وذلك من خلال رفعها إلى أعلى خلال الليل مع تغيير المياه الخاصة بها بشكل دوري، للحفاظ على الزجاج الأمامي خالياً من أي شوائب أو معيقات للرؤية.

5- التأكد من سلامة مصابيح الإضاءة:

ينصح باستبدال التالف منها للحصول على إضاءة مناسبة في أجواء الشتاء الضبابية.

 

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