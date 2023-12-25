تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي

الهاتف الذكي أصبح من ضروريات الحياة، ونقوم باستخدام الهواتف يومياً، وبشكل مستمر، ولذلك فقد تتعرض شاشتها للأوساخ والغبار والبكتريا، وهذا يستوجب تنظيفها بشكل دوري.

وفيما يلي أهم الخطوات لتنظيف شاشة الهاتف الذكي، والأشياء التي يجب تجنبها أثناء القيام بذلك، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:

المواد التي يفضل استخدامها:

قماش من الألياف

تعمل ألياف القماش الدقيقة اللطيفة على رفع الغبار وبصمات الأصابع بشكل فعال دون خدش الشاشة.

الماء المقطر

قم باستخدام الماء المقطر، وتفاد مياه الصنبور لتجنب الرواسب المعدنية، التي يمكن أن تترك خطوطاً على الشاشة أثناء تنظيفها.

كحول الأيزوبروبيل

بالنسبة للأوساخ أو التطهير الأكثر قوة، يمكن استخدام محلول كحول الأيزوبروبيل بتركيز 70%، لا تستخدم أبداً تركيزاً أعلى.

تجنب استخدام المناشف والمناديل الورقية

المناشف والمناديل الورقية خشنة، ويمكن أن تخدش شاشتك، لذا حاول استبدالها بالقماش المصنوع من الألياف الدقيقة.

المنظفات المنزلية

تجنب المواد الكيميائية القاسية، مثل مواد التبييض أو منظفات النوافذ، أو حتى صابون الأطباق، فقد تؤدي إلى إتلاف طلاء الشاشة.

السوائل المباشرة

لا تقم مطلقاً برش أو صب السوائل مباشرة على شاشة هاتفك، لأنها يمكن أن تتسرب إلى الجهاز.

تقنيات التنظيف

– قم دائماً بإيقاف تشغيل هاتفك وفصله قبل التنظيف لتجنب أي أضرار محتملة.

– ابدأ بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة لإزالة الغبار والبقع. استخدم حركات دائرية لطيفة، وتجنب الضغط بشدة على شاشة الهاتف.

– دع الشاشة تجف بالهواء تماماً قبل إعادة تشغيل الهاتف.