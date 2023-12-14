تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

اختُتمت مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية مباريات الأربعاء في الجولة السادسة من دور المجموعات.

دوري أبطال أوروبا

وكانت مباريات الأربعاء في الجولة السادسة، انتهت بفوز مانشستر سيتي الإنجليزي على النجم الأحمر الصربي بثلاثية مقابل هدفين، وفاز لايبزيج الألماني على يونج بويز السويسري بنتيجة 2- 1، وفاز ميلان الإيطالي على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2- 1، وفاز أتلتيكو مدريد الإسباني على لاتسيو الإيطالي بثنائية دون رد، وتعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لكل فريق، بينما فاز بورتو البرتغالي على شاختار دونيتسك الأوكراني بخماسية مقابل ثلاثية.

وفاز سيلتيك الإسكتلندي على فينورد الهولندي بنتيجة 2- 1، وفاز رويال أنتويرب البلجيكي على برشلونة الإسباني بنتيجة 3- 2.

وكانت مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، انتهت بتعادل آرسنال الإنجليزي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل فريق، وفوز لانس الفرنسي على إشبيلية الإسباني بنتيجة 2- 1، وفاز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وتعادل إنتر ميلان الإيطالي بدون أهداف مع نادي ريال سوسيداد الإسباني، بينما فاز ريال مدريد الإسباني على يونيون برلين الألماني بنتيجة 3- 2، بينما فاز نابولي الإيطالي على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين دون رد، وفاز بنفيكا البرتغالي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 3- 1.

وفاز كوبنهاجن الدنماركي على غلطة سراي التركي بهدف دون رد.

وتأهلت أندية “بايرن ميونخ الألماني، كوبنهاجن الدنماركي، آرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي، ريال مدريد الإسباني، نابولي الإيطالي، ريال سوسيداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر سيتي الإنجليزي لايبزيج الألماني، برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي”، إلى منافسات دور ثمن النهائي من بطولة دوري الأبطال.