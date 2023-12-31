تعطل لعبة ملاهٍ يترك ركابها عالقين بالهواء أكثر من نصف ساعة

تداولت وسائل الإعلام العالمية لحظة مروعة حدثت فيها أعطال برحلة “وينتر وندرلاند”، مما أدى إلى ترك الركاب عالقين في الهواء في ملاهي وندر لاند في لندن.

لحظة مرعبة لزوار الملاهي

يُظهر مقطع فيديو منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، لعبة دوارة طويلة ومقاعد عالقة في الهواء على بعد عشرات الأمتار من الأرض. وقال أحد شهود العيان: إن الركاب ظلوا عالقين في الهواء لمدة 35 دقيقة.

وقال متحدث باسم ملاهي وندر لاند في لندن: “يمكننا أن نؤكد أن لعبة Blizzard تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي لمدة ثماني دقائق مساء أمس السبت”.

تداول لحظة تعطل اللعبة

وأضاف: “إنه تم التعامل مع المشكلة بسرعة من قبل مشغلي الرحلة وخدمة العملاء وتمت إنزال الركاب بأمان”. وتابع: “زوارنا هم أولويتنا القصوى وجميع رحلاتنا تخضع لفحوصات سلامة صارمة ومنتظمة من قبل موظفين ذوي خبرة”.

وأدى المشهد المفزع لتوقف اللعبة في الهواء، إلى إصدار عشرات التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص مصدومين لرؤية هذا المشهد. وأشار أحد الأشخاص إلى أن رؤية المشهد المرعب أدى إلى إلغاء خططه لزيارة الملاهي.