Icon

تعليق الدراسة الحضورية بتعليم المدينة المنورة غدًا Icon إلزام الأمير هاري بدفع غرامة 60 ألف دولار بعد معركته مع الداخلية البريطانية Icon النصر يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الشباب Icon براءة اختراع سعودية بتصنيع مركبات للأدوية من مخلفات التمور Icon الإسباني كورتيس مدربًا لـ أخضر السيدات حتى 2027 Icon بعد هجمة مرتدة مثالية .. ساديو ماني يسجل ثاني أهداف النصر Icon توري بينسو أول حكمة تُدير مباراة في الملاعب السعودية بـ كأس العالم للأندية .. من هي ؟ Icon سيكو فوفانا يُسجل الهدف الأول لـ النصر وجونيور يرد بالتعادل لـ الشباب Icon تشكيل مباراة الشباب ضد النصر Icon تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد

تعليق الدراسة الحضورية بتعليم المدينة المنورة غدًا

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية بتعليم المدينة المنورة غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي”، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب الخارجية ببدر وخيبر ووادي الفرع.

قد يهمّك أيضاً
إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمداً بمركبتيهما

إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمداً بمركبتيهما

اعتماد وبدء العمل بدليل القواعد المنظمة لأسواق النفع العام

اعتماد وبدء العمل بدليل القواعد المنظمة لأسواق النفع العام

رفع درجة الإنذار

وكان مركز الأرصاد رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على العديد من المحافظات في منطقتي مكة المكرمة وتبوك متوقعًا هطول أمطار غزيرة.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

ولفت المركز إلى أن الحالة الجوية تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم وبحرة، في منطقة مكة المكرمة ومحافظة ضباء في منطقة تبوك، وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر غد الثلاثاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية في نافباخور
الرياضة

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا...

الرياضة
منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة
آخر الاخبار

منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة

آخر الاخبار
نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد
الرياضة

نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد

الرياضة
علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا
الرياضة

علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال...

الرياضة
عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر
الرياضة

عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل...

الرياضة
هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13
الرياضة

هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13

الرياضة
كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه
غرائب

كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا...

غرائب
بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة
السعودية اليوم

بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه