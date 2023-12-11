تعليق الدراسة الحضورية بتعليم المدينة المنورة غدًا

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أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي”، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب الخارجية ببدر وخيبر ووادي الفرع.
وكان مركز الأرصاد رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على العديد من المحافظات في منطقتي مكة المكرمة وتبوك متوقعًا هطول أمطار غزيرة.
وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
ولفت المركز إلى أن الحالة الجوية تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم وبحرة، في منطقة مكة المكرمة ومحافظة ضباء في منطقة تبوك، وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر غد الثلاثاء.