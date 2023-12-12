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بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بتعليم مكة المكرمة

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بتعليم مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية الصباحية والمسائية غدًا في جميع المدارس بتعليم مكة المكرمة.

الدراسة عن بعد

وأوضحت إدارة تعليم مكة المكرمة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة- عن بعد- عبر منصة مدرستي.

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وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم القنفذة، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء، بسبب التقلبات الجوية وفقًا لتنبيهات الأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية

وأوضحت إدارة تعليم القنفذة، في بيان لها: أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 29/ 5/ 1445هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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