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حرصًا على سلامة الجميع

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مكة المكرمة وبعض محافظاتها

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مكة المكرمة وبعض محافظاتها
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تعليم منطقة مكة المكرمة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة للفترة الصباحية والمسائية ليوم غدٍ الثلاثاء 28/ 5/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.

رفع درجة الإنذار

وكان مركز الأرصاد رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على العديد من المحافظات في منطقتي مكة المكرمة وتبوك متوقعًا هطول أمطار غزيرة.

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وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

ولفت المركز إلى أن الحالة الجوية تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم وبحرة، في منطقة مكة المكرمة ومحافظة ضباء في منطقة تبوك، وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر غد الثلاثاء.

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