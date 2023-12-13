Icon

لوسيد أير 2024 ضمن أفضل 10 سيارات في العالم Icon تعليق الدراسة الحضورية في تعليم وجامعة الحدود الشمالية Icon المغلوث بعد تعيينه مساعدًا لوزير الإعلام: مسؤولية تستوجب تحقيق تطلعات القيادة Icon استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم Icon تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة بزخات البرد على 10 مناطق Icon القنوات الناقلة لـ مباراة نيوكاسل ضد ميلان Icon برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام Icon ريال مدريد يتفوق على يونيون برلين بصعوبة Icon مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ Icon موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحويلها عن بعد عبر المنصات الإلكترونية

تعليق الدراسة الحضورية في تعليم وجامعة الحدود الشمالية

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية في تعليم وجامعة الحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية وجامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بسبب سوء الأجواء الجوية.

تعليق الدراسة

وقالت إدارة تعليم الحدود الشمالية : إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولما لتبعات الحالة المطرية من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء 29 / 5 / 1445 هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي في كافة مدارس  تعليم الحدود الشمالية .

قد يهمّك أيضاً
غوارديولا يكشف سبب غياب هالاند

غوارديولا يكشف سبب غياب هالاند

استشاري يحذر من خطورة برد المربعانية على كبار السن

استشاري يحذر من خطورة برد المربعانية على كبار السن

جامعة الحدود الشمالية

بدورها قالت جامعة الحدود الشمالية إنه : بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه رئيس الجامعة أ.د.أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد لهذا اليوم الأربعاء 2023/12/13م، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعها.

وكانت كل من إدارة تعليم مكة المكرمة، وإدارة تعليم القنفذة أعلنت أمس عن تعليق الدراسة الحضورية الصباحية والمسائية اليوم الأربعاء في جميع المدارس ومكاتب التعليم التابعة لهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال
الرياضة

رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب...

الرياضة
الهلال يُمطر شباك التعاون بثلاثية ويعبر لنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

الهلال يُمطر شباك التعاون بثلاثية ويعبر لنصف...

الرياضة
مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية...

السعودية اليوم
طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية
السعودية اليوم

طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة...

السعودية اليوم
5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م
السعودية اليوم

5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف...

السعودية اليوم
مصير هالاند من المشاركة بمونديال الأندية بعد مباراة لوتون تاون ضد مان سيتي
الرياضة

مصير هالاند من المشاركة بمونديال الأندية بعد...

الرياضة
هند صبري تستقيل من الأمم المتحدة بعد 13 عامًا من العمل الإنساني
مشاهير

هند صبري تستقيل من الأمم المتحدة بعد...

مشاهير
لحظة تحدث المندوب الروسي بالعربية في مجلس الأمن لانتقاد أمريكا
العالم

لحظة تحدث المندوب الروسي بالعربية في مجلس...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه