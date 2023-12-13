تعليق الدراسة الحضورية في تعليم وجامعة الحدود الشمالية

قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية وجامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بسبب سوء الأجواء الجوية.

تعليق الدراسة

وقالت إدارة تعليم الحدود الشمالية : إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولما لتبعات الحالة المطرية من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء 29 / 5 / 1445 هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي في كافة مدارس تعليم الحدود الشمالية .

جامعة الحدود الشمالية

بدورها قالت جامعة الحدود الشمالية إنه : بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه رئيس الجامعة أ.د.أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد لهذا اليوم الأربعاء 2023/12/13م، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعها.

وكانت كل من إدارة تعليم مكة المكرمة، وإدارة تعليم القنفذة أعلنت أمس عن تعليق الدراسة الحضورية الصباحية والمسائية اليوم الأربعاء في جميع المدارس ومكاتب التعليم التابعة لهما.