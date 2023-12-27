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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الحناكية وخيبر

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الحناكية وخيبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في مدارس محافظتي الحناكية وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة

وكان تعليم المدينة المنورة أعلن في وقت سابق تعليق الدراسة في مدارس المدينة ووادي الفرع وبدر.

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وقالت الإدارة إنه بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم الأربعاء 14/ 6/ 1445هـ، وذلك عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع- ومحافظة بدر.

حالة الطقس في المدينة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.

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