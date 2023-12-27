تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الحناكية وخيبر غزة تهدد فرص بايدن في انتخابات 2024 طبيب أسنان يجري 32 عملية لمريضته في يوم واحد فقط تفاصيل تكشفها تحقيقات مقتل سعودي وكويتي بانفجار في العراق الحظر الأمريكي لساعات أبل يدخل حيز التنفيذ إعلان الفائزين بجائزة عمار في حفل مبهر وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد بينهم بنزيما .. جماهير الاتحاد تطلب رحيل 3 لاعبين بعد الخماسية 3 أزمات على طاولة إدارة الاتحاد بعد خماسية النصر عملية عالية الخطورة لاستئصال ورم من مخ مريضة مستيقظة بالرياض
أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في مدارس محافظتي الحناكية وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وكان تعليم المدينة المنورة أعلن في وقت سابق تعليق الدراسة في مدارس المدينة ووادي الفرع وبدر.
وقالت الإدارة إنه بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم الأربعاء 14/ 6/ 1445هـ، وذلك عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع- ومحافظة بدر.
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.