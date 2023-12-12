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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس القنفذة ومحايل عسير.. غداً

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس القنفذة ومحايل عسير.. غداً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء، بسبب التقلبات الجوية وفقا لتنبيهات الأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية

وأوضحت إدارة تعليم القنفذة، في بيان لها: أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 29 / 5/ 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.
وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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كما أعلنت إدارة التعليم في محايل عسير، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

 

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