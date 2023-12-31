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تمهيدًا للإعلان عن حدث جوهري

تعليق تداول سهم أميانتيت

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
تعليق تداول سهم أميانتيت
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية عن تعليق تداول سهم شركة أميانتيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 01:30 مساءً اليوم الأحد 18/06/1445هـ الموافق 31/12/2023م وذلك بناءً على طلب الشركة وفقًا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيدًا للإعلان عن حدث جوهري، علمًا بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 01:00 مساءً.

إعلان أميانتيت

بدورها أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية تسوية مع أحد البنوك الدائنة المحلية بتاريخ 18-06-1445هـ والموافق 31-12-2023م، يتم بموجبها التنازل عن ملكية كامل حصص شركة أميانتيت العربية السعودية، في الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة، والمملوكة لها بنسبة 100% إلى صندوق استثماري مدار من قبل الشركة المالية التابعة لهذا البنك.

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تسوية الديون

وبالمقابل يعفي البنك “الشركة” من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه البنك والبالغ قيمتها 572.7 مليون ريال سعودي، وبالتالي تعد هذه الاتفاقية حسب التفاصيل المذكورة أعلاه بمثابة تأدية كافة الالتزامات المالية المستحقة لهذا البنك على شركة أميانتيت العربية السعودية، علمًا بأن هذا الدين يمثل ما نسبته حوالي 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة على “الشركة” لدى البنوك.

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