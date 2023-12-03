تعليق تداول سهم “دور للضيافة” تمهيدًا لإلغاء إدراجها من السوق

أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأحد، عن تعليق تداول أسهم شركة دور للضيافة في السوق اعتبارًا من اليوم الموافق 3 ديسمبر 2023، وذلك للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

مبادرة أوراق مالية

وأشارت “تداول” إلى إعلان شركة دور للضيافة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من قبل شركة طيبة للاستثمار للاستحواذ على أسهم مساهمي شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

الزيادة في كمية الأوراق

ومن المقرر أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة طيبة للاستثمار على حسابات المركز لمساهمي شركة دور للضيافة بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.