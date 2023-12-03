تعليق تداول سهم “دور للضيافة” تمهيدًا لإلغاء إدراجها من السوق 4 نصائح لحل مشكلة تعطل محرك السيارة في الشتاء اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال الفلبين العنيف أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني
أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأحد، عن تعليق تداول أسهم شركة دور للضيافة في السوق اعتبارًا من اليوم الموافق 3 ديسمبر 2023، وذلك للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.
وأشارت “تداول” إلى إعلان شركة دور للضيافة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من قبل شركة طيبة للاستثمار للاستحواذ على أسهم مساهمي شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
ومن المقرر أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة طيبة للاستثمار على حسابات المركز لمساهمي شركة دور للضيافة بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.