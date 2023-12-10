تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران

أصدر رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري قرارًا بتعيين الدكتورة غيداء بنت علي الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي للدراسات العليا.

وتملك “الزهراني” سيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد المخلص، كما تُعدُّ من القيادات الشابة الناجحة في الجامعة، وشَغَلت عددًا من المناصب الإدارية في الجامعة؛ حيث عملت وكيلة لكلية العلوم والآداب بشرورة لمدة ٤ سنوات، ثم مشرفة على إدارة الهوية المؤسسية بالجامعة ومستشارة في الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالجامعة، ورئيسًا لتحرير صحيفة صدى الجامعة، كما شاركت في عضوية العديد من اللجان الرئيسة والفرعية ورأست العديد من اللجان الدائمة بالجامعة ولا زالت، نبارك لها التعيين، ونسأل الله لها التوفيق والعون والسداد.