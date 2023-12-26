تغريم الاتحاد 19 ألف ريال

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بدفع 19 ألف ريال لحساب اتحاد القدم، وذلك بسبب ما بدر من لاعبيه في مباراة الرائد في الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن.

وجاءت الغرامة بسبب تأخر لاعبي العميد في الدخول إلى أرضية الملعب أمام الرائد مما أدى لتأخر بداية الشوط الثاني.

وتخطط إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، لمنح لاعبي العميد مكافأة مالية كبيرة في حال الفوز على النصر، خاصة أن الفوز سيحسن من الحالة المعنوية للاعبي العميد

وتنطلق مباراة العميد والنصر اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC.