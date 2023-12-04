تغريم نجم النصر 1000 دولار

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم أحد نجوم نادي النصر 1000 دولار أمريكي، وذلك بسبب ما بدر منه في مباراة بيرسيبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

سبب تغريم علي لاجامي

وغرمت اللجنة اللاعب علي لاجامي 1000 دولار مع إيقافه مباراتين، بسبب الطرد في مباراة بيرسيبوليس.

يذكر أن لاجامي سيغيب عن مواجهة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني غدًا في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وحسم التعادل السلبي، مباراة النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023.

النصر ضد بيرسيبوليس

ولم يشهد الشوط الأول خلق أي فرص هجومية من قبل الفريقين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

واستمرت النتيجة على حالها كما هي في الشوط الثاني، ليتعادل الفريقان.

وأصبح رصيد أصفر الرياض بعد التعادل 13 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، حيث ضمن الفريق العاصمي التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال من مباراة الجولة الرابعة ضد الدحيل القطري، بينما أصبح رصيد بيرسيبوليس 8 نقاط في المركز الثاني.