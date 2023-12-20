تغريم وكالة سيارات 50 ألف ريال لتأخرها في توفير قطع غيار كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب السديس لعلماء ومشايخ ومدرسي الحرم: دوركم محوري لإبراز القوة التأثيرية لرسالة الحرمين الوسطية التأمينات: يحق للوريث الجمع بين المعاش وراتب العمل بما لا يتجاوز 3 آلاف ريال رائد الآثار المصري: يكشف قصة تفرغ 40 مدرسًا للتنقيب وسر مدينة سعودية جمعت حضارات الأرض تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق بنجلاديشي قتل 3 أشخاص طعنًا بسكين ومقص ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت يقترب من 80 دولارًا مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله تنبيه من رياح نشطة وارتفاع الأمواج في محافظة فرسان 5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية
فرضت وزارة التجارة غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط، لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً (14 يومًا لتوفير القطع ذات الطلب النادر).
وضبطت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات ارتكاب إحدى وكالات السيارات مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، تتمثل بعدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.
وقررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.