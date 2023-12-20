تغريم وكالة سيارات 50 ألف ريال لتأخرها في توفير قطع غيار

فرضت وزارة التجارة غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط، لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً (14 يومًا لتوفير القطع ذات الطلب النادر).

تغريم وكيل سيارات

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات ارتكاب إحدى وكالات السيارات مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، تتمثل بعدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.

وقررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.