25 % من الحافلات الكهربائية ستعمل في مشروع النقل العام بتبوك تغييرات في عقود القروض مع البنوك بعد نظام المعاملات المدنية نتيجة غير متوقعة لشرب كوبين من الشاي يوميًّا الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة عمر هوساوي ومهند الشنقيطي سلمان الفرج يشارك في تدريبات الهلال رغم أزمته مع جيسوس مخالفة مرورية معتادة قد تكلفك 150 ريالًا فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة الدوسري يطلق الإستراتيجية والهوية الجديدة لهيئة تنظيم الإعلام المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين
استعرض المحامي أحمد المحيميد، ما سيتم تغييره في عقود القروض مع البنوك وفقًا لنظام المعاملات المدنية.
وبحسب المحيميد في تصريحات تلفزيونية له: فإن: عقود القروض القديمة التي كانت تسويها البنوك راح تتغير، اللي بيتغير أن الضامن المدين والدائن مثلًا البنك والفرد هناك في ضمان لحقوقهم الأثنين، وسابقًا أول شيء كان يدخل الشاب أو الشابة يأخذ قرض يتفاجأ بسبب الشروط المطلوبة من البنوك مثل إحضار كفيلين أو عقد البيت أو رهن، ولكن الآن ما في هذا الكلام”.
واستكمل: “الآن يوجد نظام يطبق على الجميع لأن الشروط حق البنك تراعي ظروفك، كمدين أو كدائن، تراعي ظروف الطرفين، ويكون فيها ضمان لحقك أنت أولًا، وأصبح هناك ضمان لحقوق الأفراد، يعني ما يمكن أن يتسلط عليك البنك وتوقع سندات ويكون فيها على شرط واقف في حال عدم السداد فيدفع، وهذا الشرط تم إلغاؤه بالسندات”.