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الآن يوجد نظام يطبق على الجميع

تغييرات في عقود القروض مع البنوك بعد نظام المعاملات المدنية

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
تغييرات في عقود القروض مع البنوك بعد نظام المعاملات المدنية
المواطن - فريق التحرير

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استعرض المحامي أحمد المحيميد، ما سيتم تغييره في عقود القروض مع البنوك وفقًا لنظام المعاملات المدنية.

تغيير في النظام

وبحسب المحيميد في تصريحات تلفزيونية له: فإن: عقود القروض القديمة التي كانت تسويها البنوك راح تتغير، اللي بيتغير أن الضامن المدين والدائن مثلًا البنك ​​​​​​والفرد هناك في ضمان لحقوقهم الأثنين، وسابقًا أول شيء كان يدخل الشاب أو الشابة يأخذ قرض يتفاجأ بسبب الشروط المطلوبة من البنوك مثل إحضار كفيلين أو عقد البيت أو رهن، ولكن الآن ما في هذا الكلام”.

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يطبق على الجميع

واستكمل: “الآن يوجد نظام يطبق على الجميع لأن الشروط حق البنك تراعي ظروفك، كمدين أو كدائن، تراعي ظروف الطرفين، ويكون فيها ضمان لحقك أنت أولًا، وأصبح هناك ضمان لحقوق الأفراد، يعني ما يمكن أن يتسلط عليك البنك وتوقع سندات ويكون فيها على شرط واقف في حال عدم السداد فيدفع، وهذا الشرط تم إلغاؤه بالسندات”.

 

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