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تم تعيين العوهلي رئيسًا تنفيذيًا

تغيير اسم نادي الصقور لـ نيوم الرياضي

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
تغيير اسم نادي الصقور لـ نيوم الرياضي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نيوم، قبل قليل، عن تغيير اسم نادي الصقور الرياضي وشعاره رسميًا، ليصبح نادي نيوم الرياضي.

نادي نيوم الرياضي بدلًا من الصقور

ونشر حساب نيوم الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر من خلاله تغيير شعار نادي الصقور القديم إلى الجديد ليكون نادي نيوم الرياضي، كما أعلن عن تعيين معاذ العوهلي رئيسًا تنفيذيًا.

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نادي نيوم الرياضي
شعار النادي الجديد

وأوضحت نيوم، أن هذه الخطوة، جاءت تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، وضمن مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية، وذلك عقب نقل ملكية النادي إليه، في شهر يونيو الماضي.

كما نشر حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لتغيير الشعار، وعلق باللغتين العربية والإنجليزية، قائلًا: “عصر جديدة، رؤية جديدة، المستقبل هنا.. المستقبل مع نادي نيوم الرياضي”.

 

نادي نيوم الرياضي
شعار النادي الجديد – المصدر @neomsportsclub

نقل ملكية نادي الصقور

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن في مؤتمر تحصيص الأندية الرياضية، عن نقل ملكية نادي الصقور الذي يقع في منطقة تبوك وتأسس عام 1965، إلى شركة نيوم.

نادي الصقور الرياضي
شعار النادي القديم

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