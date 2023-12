تغيير اسم نادي الصقور لـ نيوم الرياضي

أعلنت شركة نيوم، قبل قليل، عن تغيير اسم نادي الصقور الرياضي وشعاره رسميًا، ليصبح نادي نيوم الرياضي.

ونشر حساب نيوم الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر من خلاله تغيير شعار نادي الصقور القديم إلى الجديد ليكون نادي نيوم الرياضي، كما أعلن عن تعيين معاذ العوهلي رئيسًا تنفيذيًا.

وأوضحت نيوم، أن هذه الخطوة، جاءت تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، وضمن مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية، وذلك عقب نقل ملكية النادي إليه، في شهر يونيو الماضي.

كما نشر حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لتغيير الشعار، وعلق باللغتين العربية والإنجليزية، قائلًا: “عصر جديدة، رؤية جديدة، المستقبل هنا.. المستقبل مع نادي نيوم الرياضي”.

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن في مؤتمر تحصيص الأندية الرياضية، عن نقل ملكية نادي الصقور الذي يقع في منطقة تبوك وتأسس عام 1965، إلى شركة نيوم.

عـصــر جــديــد، رؤيــة جــديــدة 🆕

المـسـتـقـبـل هــنــا ✨

المستقبل مع نادي نيوم.#نادي_نيوم_الرياضي

A new era, a new vision 🆕

The future is here ✨

The future is NEOM Sports Club 👏#NEOMSportsClub | #NEOM | @NEOM pic.twitter.com/HeYwJbd1mj

