Icon

إسقاط جسم طائر قرب سواحل مدينة دهب المصرية Icon التأمينات: 7 خطوات للحصول على بطاقة تقدير للمتقاعدين Icon تغيير مسمى مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة Icon القبض على مقيمَين بالرياض لترويجهما أقراصًا مخدرة Icon أمانة جدة تعلن ترشيح 12 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الهندسية Icon صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 12.1 مليون ريال Icon وزارة النقل تطلق خدمة بلاغات لرفع مستوى المشاركة والتفاعل Icon برنامج هدف للقيادة يختصر على الشاب البراهيم رحلة التدرج الوظيفي Icon آلية تغيير عقد الإيجار لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يُعنى بخدمة مستفيدي مسار الرعاية المديدة بشكل تخصصي شامل

تغيير مسمى مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
تغيير مسمى مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل قرارًا بتغيير مسمى “مستشفى النقاهة” إلى “مستشفى الرعاية المديدة بالرياض”؛ كونه المنشأة المتخصصة في تجمع الرياض الصحي الأول الذي يُعنى بخدمة مستفيدي مسار الرعاية المديدة بشكل تخصصي شامل، وهو أحد مسارات نموذج الرعاية الحديثة وضمن مبادرات رؤية المملكة الصحية 2030.

خدمات مستشفى الرعاية المديدة

ويقدم مستشفى الرعاية المديدة بالرياض الخدمات التي تغطي جميع الاحتياجات الطبية والوقائية والعلاجية والنفسية ومتطلبات الحياة الأساسية لمرضى الرعاية المديدة، وخدمة العناية التلطيفية لغير الأورام؛ وهي خدمة حديثة، ويعد المستشفى من أوائل المستشفيات على مستوى المملكة بتطبيق هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر مفهومًا أوسع وأشمل للعناية التلطيفية؛ حيث لا يقتصر على مرضى الأورام بل يمتد ليشمل تلبية احتياجات وتحسين نمط حياة أصحاب الأمراض المزمنة، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأمد؛ وذلك لجودة حياة أفضل للمرضى.

قد يهمّك أيضاً
جوجل تطلق تطبيق Chat المعاد تصميمه

جوجل تطلق تطبيق Chat المعاد تصميمه

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

يذكر أن مستشفى الرعاية المديدة بالرياض حظي باهتمام كبير من وزارة الصحة وتجمع الرياض الصحي الأول، وأن كافة الخدمات الصحية النوعية متطورة لمختلف فئات المجتمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس الروسي يغادر الرياض
السعودية اليوم

الرئيس الروسي يغادر الرياض

السعودية اليوم
ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال...

السعودية اليوم
الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل
السعودية اليوم

الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد...

السعودية اليوم
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت للعزاء في نواف الأحمد
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت...

أخبار رئيسية
كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر
الرياضة

كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر

الرياضة
لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا
آخر الاخبار

لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا

آخر الاخبار
بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام
العالم

بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام

العالم
هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟
السعودية اليوم

هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه