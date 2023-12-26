تغيير مسمى مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة

أصدر وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل قرارًا بتغيير مسمى “مستشفى النقاهة” إلى “مستشفى الرعاية المديدة بالرياض”؛ كونه المنشأة المتخصصة في تجمع الرياض الصحي الأول الذي يُعنى بخدمة مستفيدي مسار الرعاية المديدة بشكل تخصصي شامل، وهو أحد مسارات نموذج الرعاية الحديثة وضمن مبادرات رؤية المملكة الصحية 2030.

خدمات مستشفى الرعاية المديدة

ويقدم مستشفى الرعاية المديدة بالرياض الخدمات التي تغطي جميع الاحتياجات الطبية والوقائية والعلاجية والنفسية ومتطلبات الحياة الأساسية لمرضى الرعاية المديدة، وخدمة العناية التلطيفية لغير الأورام؛ وهي خدمة حديثة، ويعد المستشفى من أوائل المستشفيات على مستوى المملكة بتطبيق هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر مفهومًا أوسع وأشمل للعناية التلطيفية؛ حيث لا يقتصر على مرضى الأورام بل يمتد ليشمل تلبية احتياجات وتحسين نمط حياة أصحاب الأمراض المزمنة، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأمد؛ وذلك لجودة حياة أفضل للمرضى.

يذكر أن مستشفى الرعاية المديدة بالرياض حظي باهتمام كبير من وزارة الصحة وتجمع الرياض الصحي الأول، وأن كافة الخدمات الصحية النوعية متطورة لمختلف فئات المجتمع.