تفاصيل أزمة سلمان الفرج مع جيسوس وسبب عقابه

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كشفت تقارير إعلامية تفاصيل الأزمة القائمة حاليًا بين سلمان الفرج قائد نادي الهلال ومدربه البرتغالي جورجي جيسوس.
وقال الإعلامي ” عبدالرحمن الحميدي” في برنامج ” برا الـ 18″: ” جيسوس كان دفع بسلمان الفرج في الدقيقة الـ 98 في مباراة النصر في الديربي، وبعد المباراة، طلب الفرج من جيسوس عدم الدفع به متأخرًا في حال كان الهلال حاسمًا لنتيجة المباراة”.
وأضاف الحميدي: ” جيسوس دفع بالفرج أساسيًا في مباراة آسيوية وفي مباراة الطائي بدوري روشن، ثم جلس في مباراة التعاون على دكة الاحتياط، وعندما قرر جيسوس الدفع بالفرج رفض اللاعب لأن الهلال كان حاسمًا لمباراة التعاون والفرج كان سيشارك في الوقت بدل الضائع أي أنه ليس له دور”.
وتابع: ” عبدالإله المالكي اعتذر عن المشاركة في مباراة الهلال والتعاون بسبب خلافه مع المدرب، فهنا قرر جيسوس معاقبة الفرج وعبدالإله المالكي”.
وكان الفرج رد على تصريحات جيسوس بعد مباراة الهلال والوحدة قائلًا: ““الثقة بالنفس ضرورية، والتخاذل عن موقفك جبن، أكبر راس إذا بغى مضرتك اصمد له”.
ونشر الفرج صورة أخرى لقميص الهلال عبر حسابه في سناب شات بعنوان : “العشق الذي لن يتغير مهما حصل ومهما تغيرت أمور في حياتي، الهلال هو المهم”.
عبدالرحمن الحميدي:
حسب مصادر "برا 18" الموثوقة بداية أزمة #سلمان_الفرج مع #جيسوس كانت في مباراة #النصر.. والفرج وعبدالإله المالكي طلبا الإعتذار عن المشاركة في الوقت الأخير من مباراة #التعاون في كأس الملك، لذلك أصدر جيسوس قرار انضباطي تجاه اللاعبين@A_AlHameedi#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/bC2VIHD70C
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 17, 2023