تفاصيل إصابة ياسين بونو

كشفت تقارير طبية تفاصيل إصابة الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك بعد تعرضه لها في مباراة نساجي الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا.

إصابة ياسين بونو

وقال ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام عبر حسابه في منصة “إكس”: “إصابة بونو بـ الآلام العضلية؛ وذلك بسبب جهد عالٍ من حارس الهلال خلال الفترة الماضية منها السفر لعدة مدن، آخر 10 أيام، شارك في 4 مباريات وهذا يُعتبر جهدًا وضغطًا، مما يُسبب له آلامًا عضلية قوية”.

وفي مباراة الهلال ونساجي، سدد ميشايل كرة قوية في الدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول ونجح في إخراجها مدافع نساجي من الشباك لكن الحكم قرر احتساب الهدف بعد تجاوز الكرة لخط المرمى، لتشير النتيجة إلى تقدم أزرق الرياض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الـ55.

وقلص فريق نساجي بعد ذلك الفارق وسجل الهدف الأول عبر اللاعب محمود قائد رحمتي في الدقيقة الـ78.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأزرق 16 نقطة في المركز الأول في المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد نساجي عند 6 نقاط.