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تفاصيل إلغاء فريق توثيق بطولات كرة القدم السعودية

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
تفاصيل إلغاء فريق توثيق بطولات كرة القدم السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إخبارية عن تفاصيل إلغاء فريق توثيق بطولات كرة القدم السعودية.

وذكرت قناة “الإخبارية” عبر حسابها في منصة “إكس” أن الجمعية العمومية لتوثيق البطولات ضمت أعضاء الموسم الماضي والموسم الحالي بسبب التداخل الموسمي أثناء المشروع، كما أن فريق عمل توثيق البطولات صوّت على إلغاء فريق العمل.

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• 26 عضوًا من أصل 38 صوتوا على إلغاء فريق العمل وتشكيله من جديد.

مفاجأة بشأن اختيار أسماء توثيق بطولات الأندية

وفي مايو الماضي، كشف المؤرخ الرياضي خالد المصيبيح عن مفاجأة مدوية بشأن اختيار أسماء أعضاء لجنة توثيق بطولات الأندية السعودية.

وتشكلت اللجنة من 11 عضوًا وهم “إبراهيم اليحيى، إبراهيم كنداسة، رشيد الرشيد، عبدالإله النجيمي، عمرو سراج فقيه، غالي الشمري، فرحان الجار الله، فالح السمحان، متعب العبدالهادي، محمد غزالي اليماني، ناصر الفهيد”، بينما تم استبعاد كل من الأمير الوليد بن بدر وعيد الجهني في مفاجأة كانت من العيار الثقيل.

وتحدث المصيبيح لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “اختيار أعضاء اللجنة كان وفقًا للحروف الأبجدية للأسماء، التصويت لم تكن عليه قناعة كاملة”.

وواصل: “اسم الأمير الوليد بن بدر كان متواجدًا في آخر القائمة وفق الحروف الأبجدية، فيما كان تصويت الجمعية العمومية للأسماء الأوائل، وقمنا بقبول كل الأسماء المطروحة المرشحة للتصويت والاختيار داخل اللجنة، واحترمنا رأي كافة الأندية”.

جدير بالذكر أن فريق عمل توثيق بطولات الأندية السعودية كان حدد مارس من العام المقبل موعدًا لإعلان التقارير النهائي لمشروع التوثيق في إطار التعاون مع المؤخرين الدوليين.

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