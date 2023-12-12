تفاصيل الأوامر الملكية : سلمان بن سلطان أميرًا للمدينة المنورة وتعيين نواب أمراء في 5 مناطق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية شملت 15 قرارًا بالتعيين في عدد من الوزارات والإمارات والجهات، بالإضافة إلى 3 إعفاءات من المناصب.

وفيما يلي الأوامر الملكية:

– يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًّا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

– يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

– يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، ويعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

– يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، ويعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

– يعيّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.

– يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

– يُعين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.

– يُعفى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه، ويُعين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظًا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

– يُعين معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعدًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

– يُعين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

– يعين الأستاذ خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– يُعين المهندس خليل بن إبراهيم بن عبدالله بن سلمة نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

– يُعين الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أمينًا للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.

– يُعيّن المهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أمينًا لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

– يُعين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

– يُعين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

– يُعيّن الأستاذ زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعدًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

– صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وأن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقًا لما قضى به تنظيم الدارة.

– صدر أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.