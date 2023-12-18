Icon

احذروا عض أو خربشة القطط Icon مارسيل كولر: الأهلي المصري سيقاتل للوصول لنهائي مونديال الأندية Icon ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض Icon نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية Icon روما يسقط أمام بولونيا بهدفين Icon شبه الجزيرة الكورية تشتعل بعد إطلاق صواريخ باليستية ووصول الغواصة النووية Icon هاوس أوف هايب أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض Icon حساب الاتحاد في إكس يثير الجدل بين جماهيره Icon لا تتناولوا الطعام بعد التاسعة مساء Icon لا أهداف في قمة ليفربول ضد مان يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تنطلق في أمريكا بعد عامين

تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد ونظام بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في صيف عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيشارك فيها ما يقرب من 32 فريقًا.

كأس العالم للأندية 2025

وستقام البطولة في 15 يونيو حتى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُقسم الأندية الـ32 على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة لدور الـ 16 وتُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي، كما لا توجد مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

قد يهمّك أيضاً
بالتفصيل.. خطوات ورابط تحديث بيانات حساب المواطن

بالتفصيل.. خطوات ورابط تحديث بيانات حساب المواطن

تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن

تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن

الأندية المشاركة

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 من إفريقيا، الأهلي المصري بطل نسختي 2021 و 2023 والوداد المغربي بطل نسخة 2022، بطل إفريقيا المتوج بنسخة 2024، فريق من تصنيف كاف يُحدد في وقت لاحق.

ومن آسيا سيشارك الهلال السعودي بكل نسخة 2021، وأوراوا الياباني بطل نسخة 2022 وبطل نسخة 2024.

وفريق من تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيحدد لاحقًا.

وسيكون 12 فريقًا من أوروبا وهم تشيلسي الإنجليزي، بطل نسخة 2021، ريال مدريد الإسباني بطل نسخة 2022، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل نسخة 2023، بطل نسخة 2024 في دوري أبطال أوروبا.

بجانب مشاركة 8 فرق أوروبية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وبورتو البرتغالي و 3 أندية يتم تحديدهم لاحقًا.

4 أندية من أمريكا الشمالية وهم مونتيري المكسيكي بطل نسخة 2021 في دوري أبطال الكونكاكاف، سياتل ساوندرز الأمريكي بكل نسخة 2022، كلوب ليون المكسيكي بطل نسخة 2023، بطل نسخة 2024.

فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ممثل قارة الأوقيانوس، بجانب مشاركة 6 أندية من أمريكا الجنوبية وهم بالميراس البرازيلي بطل نسخة 2021، فلامنجو البرازيلي بطل نسخة 2022، فلوميننسي البرازيلي بطل نسخة 2023، بطل نسخة 2024 من كوبا ليبرتادورس، بجانب مشاركة فريقين لم يتحددا بعد من التصنيف.

وسيتم تحديد مقعد الفريق الأمريكي المستضيف للبطولة في وقت لاحق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف
تكنولوجيا

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف
منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد
السوق

منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد

السوق
رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين
آخر الاخبار

رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين

آخر الاخبار
ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس
العالم

ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على...

العالم
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه