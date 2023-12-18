تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد ونظام بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في صيف عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيشارك فيها ما يقرب من 32 فريقًا.

كأس العالم للأندية 2025

وستقام البطولة في 15 يونيو حتى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُقسم الأندية الـ32 على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة لدور الـ 16 وتُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي، كما لا توجد مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

الأندية المشاركة

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 من إفريقيا، الأهلي المصري بطل نسختي 2021 و 2023 والوداد المغربي بطل نسخة 2022، بطل إفريقيا المتوج بنسخة 2024، فريق من تصنيف كاف يُحدد في وقت لاحق.

ومن آسيا سيشارك الهلال السعودي بكل نسخة 2021، وأوراوا الياباني بطل نسخة 2022 وبطل نسخة 2024.

وفريق من تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيحدد لاحقًا.

وسيكون 12 فريقًا من أوروبا وهم تشيلسي الإنجليزي، بطل نسخة 2021، ريال مدريد الإسباني بطل نسخة 2022، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل نسخة 2023، بطل نسخة 2024 في دوري أبطال أوروبا.

بجانب مشاركة 8 فرق أوروبية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وبورتو البرتغالي و 3 أندية يتم تحديدهم لاحقًا.

4 أندية من أمريكا الشمالية وهم مونتيري المكسيكي بطل نسخة 2021 في دوري أبطال الكونكاكاف، سياتل ساوندرز الأمريكي بكل نسخة 2022، كلوب ليون المكسيكي بطل نسخة 2023، بطل نسخة 2024.

فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ممثل قارة الأوقيانوس، بجانب مشاركة 6 أندية من أمريكا الجنوبية وهم بالميراس البرازيلي بطل نسخة 2021، فلامنجو البرازيلي بطل نسخة 2022، فلوميننسي البرازيلي بطل نسخة 2023، بطل نسخة 2024 من كوبا ليبرتادورس، بجانب مشاركة فريقين لم يتحددا بعد من التصنيف.

وسيتم تحديد مقعد الفريق الأمريكي المستضيف للبطولة في وقت لاحق.