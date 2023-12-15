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يستعمل تقنية إنترنت الأشياء وبصمة والوجه والعين والإصبع

تفعيل تطبيق حضوري لإثبات حضور وانصراف منسوبي إدارات التعليم.. إليكم طريقة التسجيل

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
تفعيل تطبيق حضوري لإثبات حضور وانصراف منسوبي إدارات التعليم.. إليكم طريقة التسجيل
المواطن - فريق التحرير

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تبنت العديد من الإدارات التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد القادم، تفعيل تطبيق حضوري الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم التابعة لها.

ما هو تطبيق حضوري

تطبيق حضوري هو نظام إلكتروني يستخدم تقنيات إنترنت الأشياء لضبط ساعات عمل الموظفين، بداية من الحضور وحتى الانصراف من خلال استخدام الخصائص الحيوية والجيومكانية.
التطبيق يتطلب من كل موظف تحميل آخر نسخة منه وتسجيل الدخول وتسجيل البيانات وبصمة الإصبع والوجه والصوت، وتعتمد عن طريق المدير المباشر، ثم يعطى لكل موظف إيميل وزاري عن طريق الموارد البشرية يكون الحضور والانصراف والاستئذان والخروج والعودة من خلال التطبيق.

طلبات الاستئذان

وعند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى يُطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع.

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ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض وتحت الإجراء.

وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي تظهر رسالة لست في الموقع الصحيح للتحضير.

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