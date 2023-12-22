تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية

تترقب الجماهير مواجهة الأهلي المصري بطل إفريقيا ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، في ظل الصراع القوي بينهما.

مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا، اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

المواجهات الآسيوية الإفريقية بكأس العالم للأندية

وشهدت منافسات كأس العالم للأندية، 12 مواجهة بين أبطال إفريقيا وآسيا، وتفوقت فرق القارة الصفراء بشكل كبير، وكانت البداية بمباراة النصر والرجاء المغربي في النسخة الأولى عام 2000، وفاز العالمي بنتيجة 4\3.

وفاز الاتحاد على الأهلي المصري بهدف دون رد في ربع نهائي مونديال الأندية 2005، ولعب أوراوا ضد النجم الساحلي التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث في 2007، وتعادلا إيجابيًا، قبل أن يفوز الفريق الياباني بركلات الترجيح.

وتغلب بوهانج الكوري الجنوبي على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2009، وفاز السد القطري على الترجي في نسخة 2011، وكسب جوانجزو الصيني نظيره الأهلي المصري في 2013.

ونجح وفاق سطيف الجزائري في تحقيق أول فوز للأفارقة على أبطال آسيا بكأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ويسترن الأسترالي في نسخة 2014، حيث تعادلا إيجابيًا وفاز بركلات الترجيح، وخسر صن داونز أمام جيونبوك الكوري الجنوبي في 2016.

وخسر الوداد المغربي ضد أوراوا بنتيجة 3\2 في نسخة عام 2017، وفاز الهلال على الترجي بهدف في 2019، وتفوق الأهلي المصري على الزعيم بنتيجة 4\0 في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية 2021.

وتعود آخر مواجهة بين بطلي إفريقيا وآسيا في كأس العالم للأندية، إلى النسخة الماضية، عندما لعب الهلال ضد الوداد المغربي، وتعادلا إيجابيًا بنتيجة 1\1، قبل أن يفوز الزعيم بركلات الترجيح.