Icon

حساب المواطن : الإفصاح يشمل الراتب شاملًا البدلات والعلاوات Icon تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية Icon كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش Icon إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو Icon الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج! Icon قياس: دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو الرخصة Icon هل يعود عبدالله المعيوف للأخضر بعد إصابة العويس؟ Icon موسكو: قد نقطع علاقاتنا مع أمريكا إذا صادرت الأصول الروسية Icon ضمك دون هزيمة للمباراة الـ8 تواليًا Icon الهلال يتألق في دوري روشن بـ3 أرقام مميزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة الأهلي المصري وأوراوا

تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مواجهة الأهلي المصري بطل إفريقيا ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، في ظل الصراع القوي بينهما.

مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا، اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

قد يهمّك أيضاً
حل مشكلة تعليق تطبيق حساب المواطن

حل مشكلة تعليق تطبيق حساب المواطن

إتاحة فرصتين إضافيتين لدخول اختبارات الرخصة المهنية التعليمية

إتاحة فرصتين إضافيتين لدخول اختبارات الرخصة المهنية التعليمية

مباراة الأهلي المصري وأوراوا
موعد المباراة – المصدر @AlAhly

المواجهات الآسيوية الإفريقية بكأس العالم للأندية

وشهدت منافسات كأس العالم للأندية، 12 مواجهة بين أبطال إفريقيا وآسيا، وتفوقت فرق القارة الصفراء بشكل كبير، وكانت البداية بمباراة النصر والرجاء المغربي في النسخة الأولى عام 2000، وفاز العالمي بنتيجة 4\3.

وفاز الاتحاد على الأهلي المصري بهدف دون رد في ربع نهائي مونديال الأندية 2005، ولعب أوراوا ضد النجم الساحلي التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث في 2007، وتعادلا إيجابيًا، قبل أن يفوز الفريق الياباني بركلات الترجيح.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من مباراة الاتحاد والأهلي السابقة

وتغلب بوهانج الكوري الجنوبي على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2009، وفاز السد القطري على الترجي في نسخة 2011، وكسب جوانجزو الصيني نظيره الأهلي المصري في 2013.

ونجح وفاق سطيف الجزائري في تحقيق أول فوز للأفارقة على أبطال آسيا بكأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ويسترن الأسترالي في نسخة 2014، حيث تعادلا إيجابيًا وفاز بركلات الترجيح، وخسر صن داونز أمام جيونبوك الكوري الجنوبي في 2016.

كأس العالم للأندية - نهائي كأس العالم للأندية 2023

وخسر الوداد المغربي ضد أوراوا بنتيجة 3\2 في نسخة عام 2017، وفاز الهلال على الترجي بهدف في 2019، وتفوق الأهلي المصري على الزعيم بنتيجة 4\0 في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية 2021.

وتعود آخر مواجهة بين بطلي إفريقيا وآسيا في كأس العالم للأندية، إلى النسخة الماضية، عندما لعب الهلال ضد الوداد المغربي، وتعادلا إيجابيًا بنتيجة 1\1، قبل أن يفوز الزعيم بركلات الترجيح.

الهلال ضد الوداد
جانب من مباراة الهلال والوداد – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء في فم نمر
العالم

إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء...

العالم
بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس...

السعودية اليوم
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات
وظائف

11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

وظائف
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب مزاعم علاج السرطان ببول الإبل
السعودية اليوم

طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب...

السعودية اليوم
السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الاستغلال
السعودية اليوم

السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة...

السعودية اليوم
خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب النصر
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه