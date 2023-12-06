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قبل مشاركة الاتحاد بالنسخة الحالية

تفوق سعودي بالمواجهات العربية في كأس العالم للأندية

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
تفوق سعودي بالمواجهات العربية في كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير انطلاق النسخة الـ20 من بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

مواجهة سعودية عربية محتملة

وقد تشهد النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية مواجهة عربية جديدة، حيث ينتظر الأهلي المصري المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، الفائز من المباراة الافتتاحية بين الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

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كأس العالم للأندية في السعودية
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

مواجهات سابقة بكأس العالم للأندية

وجاءت المواجهة السعودية العربية الأولى في مونديال الأندية بنظامه القديم في عام 2000، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الرجاء المغربي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بنتيجة 4\3.

النصر ضد الرجاء
مباراة النصر والرجاء – المصدر @fifacom_ar

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بالنظام الجديد في عام 2005، وفاز العميد بهدف نظيف، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الترجي التونسي في نسخة 2019.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من مباراة الاتحاد والأهلي

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6\1، في كأس العالم للأندية 2021، قبل أن يخسر المباراة الثانية ضد الأهلي المصري بأربعة أهداف دون رد.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2022، بعدما فاز على الوداد المغربي بنتيجة 5\3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.

الهلال ضد الوداد
مباراة الهلال والوداد – المصدر @Alhilal_FC

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