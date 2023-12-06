تفوق سعودي بالمواجهات العربية في كأس العالم للأندية

تترقب الجماهير انطلاق النسخة الـ20 من بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

مواجهة سعودية عربية محتملة

وقد تشهد النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية مواجهة عربية جديدة، حيث ينتظر الأهلي المصري المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، الفائز من المباراة الافتتاحية بين الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

مواجهات سابقة بكأس العالم للأندية

وجاءت المواجهة السعودية العربية الأولى في مونديال الأندية بنظامه القديم في عام 2000، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الرجاء المغربي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بنتيجة 4\3.

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بالنظام الجديد في عام 2005، وفاز العميد بهدف نظيف، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الترجي التونسي في نسخة 2019.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6\1، في كأس العالم للأندية 2021، قبل أن يخسر المباراة الثانية ضد الأهلي المصري بأربعة أهداف دون رد.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2022، بعدما فاز على الوداد المغربي بنتيجة 5\3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.