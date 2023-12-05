تقاسم الأسواق أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية الجبير: أتمنى لو كان عمري 10 سنوات حتى أرى السعودية بعد 50 سنة كيف تعامل العرب مع المربعانية قديمًا وحديثًا؟ عمومية ترميم تعقد اجتماعها السابع بحضور الأعضاء 5 أشواط للمُلاك السعوديين في سابع أيام مهرجان الصقور أعراض جانبية خطيرة لـ مضادات حيوية قد تؤدي إلى الوفاة زوكربيرغ يبيع أسهمًا في ميتا مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق ثنائية تُهدي فوزًا ثمينًا لـ الاتحاد ضد سباهان
كشف عبدالعزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، عن أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية.
وتابع أن أكثر الممارسات هي تقاسم الأسواق، ومن الصور الأكثر شيوعًا التي تنفذها العمالة الأجنبية وخاصة المتسترين، هي التقديم بشركات وهمية في المناقصة ويصل الأمر إلى التقديم بأكثر من 10 أسماء شركات وهمية لتحصل الشركة الأساسية على المناقصة، ولكن هذا الآن لم يعد يحدث بسبب برمجة الشركات في منصة وزارة التجارة وبالتالي كشف تفاصيل الشركات.
وأضاف أن التعاون مع وزارة المالية ووزارة التجارة سيؤدي إلى تحصين هذا القطاع المهم من أي عمليات تعدٍّ على النظام.
منها تقاسم الأسواق، والشركات الوهمية..
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة يكشف عن أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية #هيئة_المنافسة_في_الصورة pic.twitter.com/5miDoHR1Xc
— في الصورة (@almodifershow) December 4, 2023