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جهود لـ المنافسة لتحصين هذا القطاع المهم

تقاسم الأسواق أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ صباحاً
تقاسم الأسواق أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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كشف عبدالعزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، عن أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية.

شركات وهمية

وتابع أن أكثر الممارسات هي تقاسم الأسواق، ومن الصور الأكثر شيوعًا التي تنفذها العمالة الأجنبية وخاصة المتسترين، هي التقديم بشركات وهمية في المناقصة ويصل الأمر إلى التقديم بأكثر من 10 أسماء شركات وهمية لتحصل الشركة الأساسية على المناقصة، ولكن هذا الآن لم يعد يحدث بسبب برمجة الشركات في منصة وزارة التجارة وبالتالي كشف تفاصيل الشركات.

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تحصين القطاع

وأضاف أن التعاون مع وزارة المالية ووزارة التجارة سيؤدي إلى تحصين هذا القطاع المهم من أي عمليات تعدٍّ على النظام.

 

 

 

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