تقديم موعد 3 مباريات بدوري روشن بسبب مونديال الأندية

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تعديل موعد 3 مباريات في دوري روشن السعودي، بسبب منافسات كأس العالم للأندية.

تعديل موعد 3 لقاءات بدوري روشن

وأوضحت إدارة المسابقات، في بيان رسمي، أنها قررت تقديم موعد انطلاقة مباراتي الهلال والوحدة في الرياض، والفتح مع الشباب في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وتقرر أن تُقام مباراتي الهلال ضد الوحدة، والفتح أمام الشباب، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، بدلًا من موعدها السابق عند التاسعة مساء، لتعارض توقيتهما السابق مع موعد انطلاقة مباراة الدور الثاني من مونديال الأندية.

ولفتت إلى تقديم موعد مباراة النصر والاتفاق، في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، لتقام عند السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر، بدلًا من التاسعة مساء، لتزامنها مع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

مواجهة الدور الثاني بمونديال الأندية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.