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تقلبات جوية سريعة ومتلاحقة حتى 22 ديسمبر

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
تقلبات جوية سريعة ومتلاحقة حتى 22 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الطقس حسن كراني أن تشهد المملكة تقلبات جوية سريعة ومتلاحقة حتى دخول الشتاء في 22 ديسمبر الجاري.

تقلبات جوية متوقعة

وقال كراني : اليوم العاشر من ديسمبر .. ويبقى على دخول الشتاء 12يومًا (22 ديسمبر) من الآن وحتى موعد دخول الشتاء سوف نعيش فترة انتقالية بين فصلي الخريف والشتاء .. تمتاز بطابع الفصلين .. وتمتاز بتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة .. ولا تنسوا الموجة القادمة يوم 18 ديسمبر ..التي ستكون بعد موجة 12 ديسمبر.

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حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الحدود الشمالية والجوف.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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