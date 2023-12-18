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انضمت إلى نادي اليونيكورن برأس مال مليار دولار

تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية
المواطن - فريق التحرير

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أصبحت منصة تمارا المتخصصة في مجال التسوّق والمدفوعات والخدمات المصرفية في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أول شركة مليارية ناشئة بعد إغلاق جولة تمويلية للأسهم من السلسلة “ج” بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي.

أول شركة مليارية ناشئة

وقالت تمارا، في بيان لها، إن عدة شركات ومؤسسات ومستثمرين شاركوا في قيادة هذه الجولة التمويلية لينضموا للمستثمرين الحاليين مثل “كوتو”، و”إنديڤور كاتاليست”، و”تشيك آوت دوت كوم”، يتقدمها الأهلي المالية، سنابل للاستثمار، شروق بارتنرز، بيناكل كابيتال، إمبلز، بحسب “آربيان بيزنس”.

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دخلت شركة التكنولوجيا المالية السعودية تمارا، المدعومة من مجموعة “غولدمان ساكس” نادي شركات الـ”يونيكورن”، بعد إغلاق جولة تمويلية للأسهم من السلسلة “ج”، جمعت خلالها 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار)، ووصلت بتقييم الشركة إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار).

جولة تمويل للشركة الناشئة

وشارك في قيادة الجولة التمويلية كل من شركة “سنابل للاستثمار”، وهي وحدة تابعة لـ”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، وشركة “الأهلي المالية” التابعة للبنك الأهلي السعودي، وفقاً لما ذكرته شركة التكنولوجيا المالية في بيان أصدرته اليوم الاثنين.

شارك في جولة التمويل مستثمرون آخرون من بينهم “شروق بارتنرز”، و”بيناكل كابيتال”، و”إمبلز”، لينضموا إلى المستثمرين الحاليين مثل “كوتو”، و”إنديڤور كاتاليست”، و”تشيك آوت دوت كوم”. وقد جاءت هذه الجولة بعد حصول الشركة الشهر الماضي على تمويل بالدين، ليصل إجمالي تسهيلاتها التمويلية إلى 1.5 مليار ريال بقيادة “غولدمان ساكس” و”شروق بارتنرز”.

تمويل بقيمة مليار ريال

وبذلك، تكون “تمارا” قد جمعت تمويلاً إجمالياً بقيمة 1.9 مليار ريال من تمويل الملكية، وأكثر من 1.5 مليار ريال من القروض التمويلية منذ تأسيسها في أواخر 2020.

نقلت بلومبرغ عن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”تمارا”، عبد المجيد الصيخان، قوله إن الشركة، وهي واحدة من أكبر منصات خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” في الشرق الأوسط، بدأت تدرس إجراء طرح عام أولي في السنوات القليلة المقبلة.

الاكتتاب العام بالسوق السعودي

وأضاف الصيخان الذي شارك في تأسيس الشركة قبل ثلاث سنوات، أن “الاكتتاب العام في السوق السعودية أمر نعتقد أنه ليس ممكناً فحسب، بل مرغوباً فيه أيضاً.. يوجد طلب كبير للاكتتاب في شركات مثل (تمارا)”.

تعمل تمارا في المملكة العربية السعودية حيث مقرها الرئيسي، إضافة إلى الإمارات والكويت، ويصل عدد عملائها إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم، كما أن لديها أكثر من 30 ألف شريك من المتاجر العالمية والمحلية بحسب البيان. وتقول الشركة إنها حققت نمواً سنوياً في إيراداتها بواقع 6 أضعاف في غضون أقل من عامين.

يُذكر أن شركة “تابي” (Tabby)، وهي شركة أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها السعودية، كانت قالت الشهر الماضي إن قيمتها بلغت 1.5 مليار دولار في جولة تمويل ما قبل الاكتتاب العام.

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