تنبيه من الأحوال الجوية في مكة والرياض وتبوك

نبه المركز الوطني للأرصاد من تقلبات الأحوال الجوية على محافظات ومدن واسعة من مناطق مكة المكرمة والرياض وتبوك خلال الساعات القادمة.

ضباب يحد الرؤية

ورفع المركز درجة التنبيه إلى اللون البرتقالي على المناطق الثلاثة متوقعًا أن يسبب الضباب الكثيف تدنيًا في مستوى الرؤية حتى ساعات صباح الغد إن شاء الله.

وشملت التنبيهات الطائف وأضم وميسان في منطقة مكة إضافة إلى الزلفي والغاط والمجمعة في منطقة الرياض كما تشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية، والحريق والخرج والدرعية، أما في منطقة تبوك فتشمل الحالة تبوك والمعظم في منطقة تبوك.

توقعات الأحوال الجوية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.